Доктор Мясников назвал ситуацию с коронавирусом в Европе "мракобесием" Фото: REUTERS

Российский врач и телеведущий Александр Мясников оценил, как обстоит ситуация с коронавирусом в европейских странах.

По мнению доктора, то, что там происходит можно назвать "мракобесием". Тем меры, которые были приняты властями государств, в том числе и введение карантина, существуют сегодня в Европе в более жесткой форме, чем те меры, которые были приняты в Москве весной 2020 года. Ролик с выступлением врача опубликованном на сайте "Вести".