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Коронавирус Covid-1913 марта 2021 3:05

Доктор Мясников назвал ситуацию с коронавирусом в Европе "мракобесием"

Врач отметил, что в России ситуация с covid-19 обстоит намного лучше
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Доктор Мясников назвал ситуацию с коронавирусом в Европе "мракобесием"

Фото: REUTERS

Российский врач и телеведущий Александр Мясников оценил, как обстоит ситуация с коронавирусом в европейских странах.

По мнению доктора, то, что там происходит можно назвать "мракобесием". Тем меры, которые были приняты властями государств, в том числе и введение карантина, существуют сегодня в Европе в более жесткой форме, чем те меры, которые были приняты в Москве весной 2020 года. Ролик с выступлением врача опубликованном на сайте "Вести".

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