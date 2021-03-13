Картина Дюпонтеля «Счастливо оставаться» получила премию «Сезар» за лучший фильм

Картина французского актера, режиссера и сценариста Альбера Дюпонтеля "Счастливо оставаться" получила кинопремию "Сезар" как лучший фильм по версии Французской киноакадемии. Трансляцию церемонии вручения награды вел телеканал Canal+.

Эта же работа получила награды еще в двух номинациях: "лучший режиссер" и "лучший сценарий".

Статуэтка за лучшую мужскую роль досталась Сами Буажила за исполнение роли в фильме "Сын". А лучшей актрисой признана Лор Калями, которая снялась в фильме "Антуанетта в Севенне".