В ГИБДД назвали самое аварийное время на российских дорогах

В России вечернее время пятницы и субботы в период с 17:00 до 19:00 часов стали наиболее аварийным временем на российских дорогах. Об этом говорится в статистических материалах Госавтоинспекции РФ.

Отмечается, что всего с начала года в стране произошло более девяти тысяч ДТП. Однако этот показатель на четверть меньше. чем в прошлом году аналогичного периода. Порядка 35% от общего количества столкновений приходится на пятницу (1 693) и субботу (1 442). то касается остальных дней недели, то доля аварий там не превышает 15%, пишет ТАСС.