Бывший премьер Украины сравнил российскую и украинскую пенсии

Николай Азаров Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, живущий на сегодняшний день в России, поделился наблюдениями о ситуации с украинским и российским пенсионным обеспечением.

Как заявил экс-премьер, на данный момент средняя пенсия в незалежной примерно в три раза ниже средней российской, указав на период, когда средняя пенсия и зарплата в Украине была выше.

«А ведь был период, когда у нас средняя заработная плата была выше, чем в России, и средняя пенсия была выше, чем в России. И этот период был совсем недавно, семь или восемь лет назад всего-навсего», - заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Азаров добавил, что на сегодняшний день его родина является беднейшей страной в Европе «абсолютно по всем параметрам», отметив, что прежде таковыми называли Молдову и Албанию. По словам политика, судьба Украины оказалась «очень незавидной» после Майдана.