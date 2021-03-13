Экс-посол Украины в США заявил об истощении западных санкций против России Фото: REUTERS

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил об истощении возможностей возможности западных стран давить на Москву при помощи санкций.

«Возможности санкционной политики и возможности давления со стороны Запада и Украины на Россию уже дошли до своего истощения», - заявил украинский дипломат в эфире телеканала «Апостроф», усомнившись, что в будущем Запад сможет найти инструмент, способные «только за счет давления, за счет силы принудить Россию к миру».

Чалый считает, что Россия изменит свою позицию по вопросу урегулирования ситуации на востоке Украины лишь в случае, если ей предложат «новый концептуальный подход», который был бы связан с формированием системы безопасности Европейского союза и Украины после завершения конфликта в регионе.

По его словам, именно в такой ситуации Киев получит возможность «адаптировать» Минские соглашения «к нуждам Украины».

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что другие страны вводят против России санкции «только за то, что она существует». По его словам, последствиями ограничений стали появившиеся конкурентные условия для ведения бизнеса внутри страны.