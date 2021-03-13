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Звезды13 марта 2021 8:49

Умер Стахан Рахимов, народный артист России

Стахан Рахимов умер в возрасте 83 лет
Источник:kp.ru
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Умер Стахан Рахимов, народный артист России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В минувшую пятницу, 12 марта, в возрасте 83 лет ушел из жизни эстрадный певец и народный артист России Стахан Рахимов. О смерти артиста сообщил представитель Москонцерта Валерий Корн.

Причина смерти не уточняется.

Напомним, советская и российская певица Алла Йошпе, жена Супруга Рахимова, умерла 30 января.

«Не стало Стахана Рахимова! Объединился замечательный замечательный дует уже в другом измерении ....»,- написал представитель Москонцерта на своей странице в Вконтакте.

Культура