Новый вариант коронавируса выявлен на Филиппинах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 13 марта, власти Филиппин подтвердили обнаружение в стране нового варианта коронавирусной инфекции. Кроме того, в республике выявили нашли бразильский штамм COVID-19.

Как передает медиагруппа передаёт ABS-CBN, новый штамм коронавируса получил наименование Р.3, на сегодняшний день сообщается о 98 случаях заболевания новым вариантом COVID-19 среди граждан страны. Бразильский вариант - Р.1 – завез в страну филиппинец.

По данным Минздрава Филиппин, оба штамма имеют одно происхождение. На данный момент неясно, является ли обнаруженный коронавирус более заразным или же снижающим эффективность вакцин.

Как отмечают в ведомстве, беспокоиться пока не о чем, так как нет достаточных данных, чтобы утверждать, что новый штамм может оказать серьёзные последствия. Кроме того, министерство призывает не обозначать найденный вирус как «филиппинский», ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которая не рекомендует использовать места выявления случаев заболевания для обозначения различных вариантов коронавирусной инфекции.

«Вариант Р.3 более точно описывать не как филиппинский, а как вариант, о котором впервые сообщили на Филиппинах», - говорится в заявлении Минздрава.