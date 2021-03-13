Экс-президент Боливии Жанин Аньес задержана по обвинениям в измене

Жанин Аньес обвиняют в измене, терроризме и преступном сговоре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Боливии Жанин Аньес задержана по делу об измене. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Эдуардо дель Кастильо.

Как уточнил глава Министерства внутренних дел, ордер бывшего лидера на арест выдала прокуратура Боливии. Жанин Аньес обвиняют в измене, а также терроризме и преступном сговоре.

«Я сообщаю боливийцам, что г-жа Жанин Аньес уже задержана и в настоящее время находится в руках полиции», - написал министр на своей странице в Twitter