Утечка воздуха с МКС продолжается, несмотря на заделку двух трещин

Давление падает в российском модуле «Звезда» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Международной космической станции продолжается утечка воздуха, несмотря на заделку двух трещин. Давление падает в российском модуле «Звезда». Это следует из переговоров ведут космонавты с Землей, транслируемых NASA.

На текущей неделе в промежуточной камере российского сегмента космонавты залатали две трещины, после чего люк был закрыт. Однако, его открыли через почти 12 часов, чтобы проверить давление, и выяснилось, что оно упало на 52 миллиметра ртутного столба - с 730 до 678.

Напомним, первую трещину на Международной космической станции выявили в октябре 2020 года. Заделать ее космонавты смогли только в марте текущего года. Позднее выяснилось, что в российском модуле есть еще одна небольшая брешь, которую также удалось загерметизировали.

Ранее Роскосмос сообщал, что утечка воздуха не угрожает ни экипажу, ни самой станции.