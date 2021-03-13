Зеленский поддержал американские санкции против Коломойского

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает американские санкции против бывших собственников Приватбанка, среди которых украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

«Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость», - заявил украинский лидер по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Зеленский заявил, что главным принципом этой работы является четкое видение границы между понятиями «большой бизнес» и «олигархический класс». При этом, как он отметил, фамилии тех или иных представителей бизнеса, а также их известность не имеют значения.

«Важно одно - ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих?» - заявил он, указав на то, что первое поддерживается украинским властями, а «второе заканчивается».

Напомним, Вашингтон ввел ограничения в отношении Коломойского и ближайших членов его семьи в связи с его деятельностью на посту главы Днепропетровской обладминистрации, который он занимал в 2014-2015 годах. В США заявили, что санкции стали ответом на «его причастность к серьезной коррупции».