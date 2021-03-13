Биткоин обновил исторический максимум, превысив 60 тысяч долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 13 марта, курс криптовалюты биткойн несколько раз обновил исторический максимум, поднявшись выше 60 тысяч долларов.

Как свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи CoinDesk, в ходе торговой сессии по состоянию на 14:36 по московскому времени биткойн торгуется на уровне 60 157 долларов.

Как писал сайт kp.ru, первый рекорд биткойн побил сегодня, 13 марта, в 13:21 по московскому времени, когда подорожал на 5,43 процента и поднялась до отметки 59,06 тысяч долларов за единицу криптовалюты, а буквально через семь минут криптовалюта вновь обновила исторический максимум, валюта подорожала до 59,37 тысяч долларов за единицу.

Напомним, ещё в декабре 2020 года курс криптовалюты был около 20 тысяч долларов, но уже 21 февраля текущего года стоимость биткоина побила исторический рекорд, превысив отметку в 58 тысяч долларов, тем не менее, как писал сайт kp.ru, после достижения такого максимума криптовалюта начала резко терять в цене, и только в марте биткойн снова начал расти.