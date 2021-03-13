Мадонна прифотошопила свое лицо к чужому фото

Фото: Instagram Madonna

Австралийка Амели Голди раскрыла необычный факт о Мадонне. Она опубликовала в TikTok видео, в котором рассказала, как ей посчастливилось побыть известной певицей, хоть и только на фото. Голди показала собственный снимок: тело, действительно, ее, а вот лицо - Мадонны.

Девушка утверждает, что певица якобы отфотошопила оригинал, наложив на него свое изображение. Снимок был опубликован в Instagram еще в 2015 году к промоушену альбома Rebel Heart.

В качестве доказательства Амели показала оригинал фото. Оно полностью идентично снимку певицы, отличие только одно - голова Мадонны. На настоящем фото девушки голова соразмерна ее телу, а на снимке певицы лицо Мадонны немного великовато для туловища.

Амели заявила, что пыталась связаться с командой Мадонны в Instagram, чтобы выяснить, как такое могло получиться. Однако ей никто не ответил.

Между тем, видео в TikTok уже стало вирусным и набрало более 900 тысяч просмотров. А фото, вызвавшее споры, все еще опубликовано в аккаунте Мадонны.