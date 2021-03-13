Захарова прокомментировала слова принца Гарри о "невидимом сговоре» британских СМИ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое они дали телеведущей американского шоу Опре Уинфри о том, что между институтом монархии и британскими СМИ есть определенный договор, и "если ты как член семьи будешь умасливать репортеров и всем с ними делиться, то пресса будет относиться к тебе лучше".

"Прозвучали в общем-то вещи сенсационные ... Здесь ключевое слово - договор. По большому счёту, вот этот невидимый договор, о котором говорит герцог, это - сговор", - заявила Захарова в эфире НТВ.

Она также обратила внимание и на заявление герцогини Сассекской о том, что "в британских таблоидах для каждого своя роль".

"Это что, объективность? Это непредвзятость? То есть получается, что роли распределены как между политическим истеблишментом Британии, так и между медиа. У них есть договор", - заявила Захарова.

Напомним, на прошлой неделе бывшие королевские персоны принц Гарри и Меган Маркл дали интервью ведущий популярного шоу Опре Уифри. Они рассказали множество подробностей из жизни королевской семьи. Так, Меган заявила, что королевские особы в большинстве своем расисты. Она отметила, что многие во дворце переживали за цвет кожи ее первенца, когда она ходила беременной. При этом конкретных имен герцоги Сассекские не назвали.