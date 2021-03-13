Число погибших при катастрофе Ан-26 в Алма-Ате достигло четырех человек

При падении военного самолета Ан-26 под Алма-Атой погибли четыре человека, еще двое пострадали. Об этом сообщает МЧС Казахстана.

Воздушное судно пограничных служб выполняло рейс Нур-Султан — Алма-Ата.

После взлета самолет пропал с радаров и попытался совершить аварийную посадку в районе аэропорта Алма-Аты.

На данный момент возгорание ликвидировано. На месте крушения самолета работают 45 человек и 15 единиц техники, в том числе расчеты пожарной части, кинологический расчет, реанимационные бригады скорой помощи.