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В мире13 марта 2021 17:29

Число погибших при катастрофе Ан-26 в Алма-Ате достигло четырех человек

После взлета самолет пропал с радаров и попытался совершить аварийную посадку
Анастасия РЫШКОВА
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При падении военного самолета Ан-26 под Алма-Атой погибли четыре человека, еще двое пострадали. Об этом сообщает МЧС Казахстана.

Воздушное судно пограничных служб выполняло рейс Нур-Султан — Алма-Ата.

После взлета самолет пропал с радаров и попытался совершить аварийную посадку в районе аэропорта Алма-Аты.

На данный момент возгорание ликвидировано. На месте крушения самолета работают 45 человек и 15 единиц техники, в том числе расчеты пожарной части, кинологический расчет, реанимационные бригады скорой помощи.