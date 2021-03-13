Кравчук не исключил масштабного конфликта в Донбассе

Экс-президент Украины Леонид Кравчук . Фото: Петр Сивков/ТАСС

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в Донбассе возможен широкомасштабный конфликт.

"Я убежден, что США должны принимать участие в этом вопросе (по Донбассу - ред.). Потому что конфликт на Донбассе - это не только вопрос украинский, и даже не европейский. Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта, если Россия не остановится в своих аппетитах", - заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Заявление экс-президента Украины о необходимости подключить к мирным переговорам США прозвучало на фоне очередного обострения в Донбассе: впервые за долгое время украинская армия применила тяжелое вооружение, удары наносились в том числе и по населенным пунктам.

Напомним, что отношения России и Украины ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев неоднократно называл Россию "страной-агрессором" и обвинял во вмешательстве во внутренние дела страны.

При этом Москва отрицает обвинения украинской стороны и отмечает, что не заинтересована в продолжении кризиса на востоке Украины. Напротив, Россия прилагает все необходимые дипломатические усилия для его урегулирования, хоть и не является стороной конфликта.