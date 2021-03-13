Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире13 марта 2021 18:47

Состояние здоровья пострадавших при крушении Ан-26 в Алма-Ате оценивается, как крайне тяжелое

Самолет принадлежал Авиационной службе КНБ
Анастасия РЫШКОВА
КомментироватьОставить комментарий

На борту находились шесть человек, четыре члена экипажа погибли на месте

Состояние здоровья пострадавших при крушении Ан-26 в Алма-Ате оценивается, как крайне тяжелое.

Двое выживших находятся в крайне тяжелом состоянии. Один из пострадавших получил открытый перелом левого бедра и закрытую черепно-мозговую травму. У второго – открытая травма головы и переломы пальцев. Оба обожжены.

Согласно озвученным данным, самолет принадлежал Авиационной службе Комитета нацбезопасности.

Напомним, в субботу самолет Ан-26 потерпел крушение в районе аэропорта города Алма-Аты.

Воздушное судно пропало с радаров через некоторое время после взлета. Позднее экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту столицы Казахстана. После крушения самолет загорелся. На месте трагедии работали 45 человек спасателей и 15 единиц техники.

На борту находились шесть человек, четыре члена экипажа погибли на месте.

По факту крушения будет проведено расследование.

Президент Казахстана Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил установить причины авиакатастрофы.