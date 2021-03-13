На борту находились шесть человек, четыре члена экипажа погибли на месте

Состояние здоровья пострадавших при крушении Ан-26 в Алма-Ате оценивается, как крайне тяжелое.

Двое выживших находятся в крайне тяжелом состоянии. Один из пострадавших получил открытый перелом левого бедра и закрытую черепно-мозговую травму. У второго – открытая травма головы и переломы пальцев. Оба обожжены.

Согласно озвученным данным, самолет принадлежал Авиационной службе Комитета нацбезопасности.

Напомним, в субботу самолет Ан-26 потерпел крушение в районе аэропорта города Алма-Аты.

Воздушное судно пропало с радаров через некоторое время после взлета. Позднее экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту столицы Казахстана. После крушения самолет загорелся. На месте трагедии работали 45 человек спасателей и 15 единиц техники.

На борту находились шесть человек, четыре члена экипажа погибли на месте.

По факту крушения будет проведено расследование.

Президент Казахстана Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил установить причины авиакатастрофы.