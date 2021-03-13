Мужчина выпал из окна гостиницы в Москве

Следователи обнаружили открытым окно на 17 этаже в 24-этажной гостинице

В столице мужчина выпал из окна гостиницы на Дмитровском шоссе. , Правоохранительные органы выяснили, что он упал с высоты 17 этажа гостиницы "Парк Тауэр" (бывший отель "Молодежный", который был построена для молодежных делегаций XXII Олимпийских игр, проходивших в Москве в 1980 году). Гостиница расположена в пешей доступности от станции метро «Тимирязевская» и в 18 км от международного аэропорта Шереметьево.

- На место прибыли сотрудники полиции и медики, однако врачи не смогли помочь мужчине - от полученных травм он скончался на месте, - сказали в правоохранительных органах.

Возле гостиницы работают полицейские, следователи и медики. Обстоятельства гибели мужчины выясняются.

Следователи обнаружили открытым окно на 17 этаже в 24-этажной гостинице. В настоящее время устанавливается личность погибшего и дата его заселения. Ведется допрос персонала для выяснения причин смерти человека.