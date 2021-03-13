Мясников назвал «страшный вирус», поразивший 95 процентов людей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасном вирусе, поразившем 95 процентов людей на Земле.

Речь идет о вирусе Эпштейна - Барр, более известном как вирус герпеса человека четвертого типа.

Мясников отметил, что большая часть людей заражается этим вирусом довольно рано - в детском возрасте, но инфекция дает о себе знать позже.

Причиной заражения Мясников назвал ослабление иммунитета. Вирус, по словам врача, способен повлиять на развитие рассеянного склероза, вызвать лимфомы, лейкозы, рак головы и шеи.

"То есть это уже серьезно, это вирус, который ведет к очень многим онкологическим заболеваниям", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 1".

При этом врач сказал, что вирус может и вовсе развиваться, но никак себя не проявлять. Для этого у организма должна быть хорошая иммунная защита. Мясников посоветовал избегать стрессы, по возможности соблюдать здоровый образ жизни, следить за питанием и сном.