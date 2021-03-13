На Украине заподозрили, что американцы "сдадут" Киев из-за России

США будет выстраивать отношения с Россией в противовес Китаю и в обход Киева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний выразил мнение о том, что США будет выстраивать отношения с Россией в противовес Китаю и в обход Киева.

"Демократы будут нас сдавать. При Байдене мы будем наблюдать продолжение "никакой" политики Барака Обамы. Будут красивые слова и речи в стили Фукуямы. А дел не будет", — сообщил он в материале портала "Главред".

Он сравнил ведение внешней политики при Обаме и Трампе. Загородний подчеркнул, что действия Трампа были продуктивными, ведь именно он в 2019 году устроил остановку строительства "Северного потока — 2", что обеспечило Киеву выгодный контракт на транзит газа.

При этом Загородний отметил, что политика Байдена скорее всего будет похожа на бездейственную политику Обамы и поступки Вашингтона перестанут играть на руку Киеву. США также будет развивать отношения с Россией таким образом, чтобы Китай остался без союзников.

Напомним, что США при Трампе активно выступали за прекращение строительства "Северного потока-2". Из-за этого в конце 2019 года укладка труб прервалась на год.

В России неоднократно напоминали, что строительство в строительстве трубопровода заинтересованы европейские потребители. Германия активно поддерживает проект.

Две нити трубопровода, общей протяженностью 2,5 тысяч километров соединят российский берег и Германию.