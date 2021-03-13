Гинцбург: "Спутник V" показал одинаковую эффективность во всех возрастных категориях

"Спутник V" показал одинаковую эффективность во всех возрастных категориях. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" показала высокую эффективность во всех возрастных категориях.

"Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом - 60+, возможно, будет меньше. В силу уже того, что иммунная система уже не так хорошо реагирует, будет хуже отвечать на вакцинацию, - ничего похожего [не произошло]. Пожилые люди в 60, 80 и 70 лет отлично отвечают на данный препарат", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Гинцбурга отметил, что к ноябрю текущего года вакцину могут получить около 60-70% населения РФ. Он подчеркнул, что в таком случае проблема распространения коронавирусной инфекции будет вакциноуправляемой.

Напомним, "Cпутник V" был разработан и зарегистрирован в августе прошлого года. Препарат стал первой вакциной для профилактики коронавируса. В настоящее время вакцину зарегистрировали более 50 стран мира.