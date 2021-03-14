США безуспешно пытаются выйти на контакт с КНДР

В США заявили о безуспешных попытках выйти на контакт с КНДР Фото: REUTERS

Соединенные Штаты с середины февраля безуспешно пытаются выйти на контакт с руководством Северной Кореи, «чтобы снизить риск эскалации». Об этом в субботу, 13 марта, рассказал представитель американской администрации высокого ранга.

По его словам, Вашингтон «обращался к властям КНДР по нескольким каналам, в том числе в Нью-Йорке», однако «до настоящего момента не получили ответа из Пхеньяна». Представитель администрации Джозефа Байдена уточнил, что «активного диалога» с КНДР нет уже больше года, «несмотря на целый ряд попыток взаимодействия со стороны США».

Он также сообщил, что Вашингтон продолжает межведомственный «обзор политики» в отношении Пхеньяна, чтобы «оценить все доступные варианты противодействия исходящей от КНДР растущей угрозе ее соседям и международному сообществу в целом», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в начале 2021 года северокорейский лидер Ким Чен Ын снова назвал Америку главным врагом своей страны, подчеркнув, что недружественная политика Вашингтона в отношении Пхеньяна не зависит от того, кто возглавляет Белый дом.