Аналитик Роскачества назвала опасные ошибки при зарядке смартфона

Аналитик-исследователь цифровых продуктов перечислила опасные ошибки при зарядке смартфона, которые могут привести к преждевременному износу аккумулятора телефона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подключать телефон к зарядному устройству следует при его разрядке до 10-15%, рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина. Она также отметила, ежедневная зарядка смартфона со временем уменьшает ёмкость аккумулятора, и телефон начинает разряжаться быстрее, чем в первое время после покупки, но разрядка до отключения не увеличит срок работы смартфона.

- Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20% и не поднимается выше 80%, - уточнила Насибулина в разговоре с "Российской газетой".

Эксперт также добавила, что смартфон не следует оставлять заряжаться на всю ночь, а лучше это сделать перед сном и потом включить режим экономии энергии.

Кроме того, Насибулина напомнила, что заряжать смартфон следует только заводской зарядкой, а также избегать слишком холодных и слишком тёплых температур в помещении.

При слишком быстрой разрядке гаджета эксперт рекомендует проверить статистику потребляемой энергии телефона в настройках, поскольку дело может оказаться не в неисправности аккумулятора, а в одном из используемых приложений. При этом если проблема с разряжением смартфона стала серьёзной, специалист призывает отнести его в ремонт и не пытаться заряжать.

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