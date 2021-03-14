Погода в Москве 14 марта 2021: ожидается потепление, слякоть и пасмурная погода

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье Фото: REUTERS

В воскресенье, 14 марта, жителей Москвы ожидает потепление до +4 градусов и выпадение снега, переходящего временами в дождь, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В Московской области температура днём будет составлять от 0 до плюс пяти градусов.

- Сегодня синоптическая ситуация в Москве обусловится прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном. Небо продолжит хмуриться, температурный фон наконец-то вернется в климатическое русло марта и наступит оттепель, - заявил синоптик в беседе с агентством РИА Новости.

Евгений Тишковец также сообщил, что в Москве после 15:00 падение снега сменится дождём, на улицах города станет слякотно. Атмосферное давление снизится до 740 миллиметров ртутного столба, а скорость ветра составит от четырёх до девяти метров в секунду.

Ранее сайт KP.ru публиковал прогноз синоптиков на весну 2021 года.