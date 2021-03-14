Путин поздравил с днем рождения Наину Ельцину

14 марта Наине Ельциной исполнилось 89 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поздравил с 89-летием Наину Ельцину, супругу первого президента страны Бориса Ельцина.

- Вы щедро наделены ценными человеческими качествами: искренностью, добротой, отзывчивостью, – всегда внимательны к людям, стремитесь поддержать тех, кто нуждается в помощи и заботе, - сказано в поздравительной телеграмме Владимира Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил в ней также своё глубокое уважение к благотворительной, общественной и просветительской деятельности Наины Ельциной. Он также подчеркнул её активное участие в работе попечительского совета Президентского центра Бориса Николаевича Ельцина.

- Желаю Вам здоровья и успехов в реализации намеченных планов, - заключил своё поздравление Владимир Путин.

Ранее сайт KP.ru рассказывал о том, как Наина Ельцина впервые призналась в любви будущему мужу.