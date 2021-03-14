Глава Центра подготовки космонавтов: Для установки модуля Наука на МКС потребуется 10 выходов в космос

Олег Новицкий и Пётр Дубров уже прошли всю необходимую подготовку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Павел Власов рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда", что для установки модуля Наука на Международную космическую станцию потребуется 10 выходов в космос.

Он также отметил, что космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров уже прошли всю необходимую подготовку. Сайт KP.ru публикует фрагменты интервью.

- Объём работы по интеграции модуля Наука достаточно большой, потребуется действительно около 10 выходов. Но мы не посылаем неподготовленных специалистов на орбиту. Новицкий и Дубров прошли всю подготовку, работали в том числе с модулями, которые планируется запустить. Оба космонавта готовы в полном объеме к этой экспедиции, - отметил Власов.