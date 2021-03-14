Российская актриса и режиссёр готовятся к полету в космос: "Это будет бомба"

Дмитрий Лоскутов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" о подготовке российских актрисы и режиссёра к полёту в космос.

Лоскутов также отметил, что фильм будут снимать в космосе, а не в павильоне, в том числе ради привлечения внимания к космическим полётам и к труду всех, благодаря кому эти полёты проходят.

- Наша система отбора кандидатов включает в том числе и психологический отбор, так что люди с неустойчивой психикой не будут, скорее всего, взяты в экипаж. Сейчас есть люди, которых мы можем рассматривать как кандидатов в будущие полёты, - отметил начальник Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Павел Власов в интервью, фрагменты которого публикует сайт KP.ru.

- Программа разработана. Мы каждый раз в такой ситуации адаптируем программу подготовки, чтобы она занимала минимально возможные сроки. В остающиеся сроки мы точно успеем подготовить основной и дублирующий экипаж в полном объеме тех задач, которые им предстоят. Мы совершенствуем программы, стараемся делать их более компактными. Главное, чтобы претенденты были здоровы, а обучить их мы сможем, - также добавил Власов.