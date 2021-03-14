Times: Великобритания назовет Россию "самой большой угрозой», а Китай - конкурентом

Комплексный обзор вопросов безопасности британский премьер Борис Джонсон представит во вторник. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания считает Россию "самой большой угрозой".

Об этом сообщила газета Sunday Times со ссылкой на комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который британский премьер Борис Джонсон представит во вторник.

В обзоре указано, что Россия является "самой большой угрозой". Такое мнение сложилось у британского правительства из-за якобы "частых агрессивных вторжений" РФ в водное и воздушное пространство страны.

При этом Китай назван в документе "конкурентом".

"Главная угроза Великобритании исходит от России... В обзоре Китай не рассматривается в таком ключе. Китай - это конкурент, который пытается украсть интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности, но это не то же самое, что произошло в Солсбери", - заявил изданию источник в правительстве Британии.

Ранее, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что градус отношений между Москвой и Лондоном находится на точке замерзания. Министр выразил мнение, что в последние годы правительство сохраняется жесткую политику в отношении России, выступая за санкционное давление.