Партия Меркель проигрывает на выборах в двух регионах ФРГ

В Германии прошли региональные выборы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии прошли выборы депутатов в региональные парламенты, партия канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) показала худший результат за всю свою историю в двух федеральных землях – Рейнланд-Пфальце и Баден-Вюртемберге.

Так, по данным экзитполов, в Рейнланд-Пфальце ХДС 26% голосов избирателей, а в Баден-Вюртемберге христианских демократов поддержали 23% граждан, пришедших на избирательные участки. Меньше партия в этих регионах до этого не набирала никогда.

Наблюдатели считают, что причиной такого результата стало недовольство граждан слишком строгими, по их мнению, мерами борьбы с пандемией коронавируса.