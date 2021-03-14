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В мире14 марта 2021 23:40

В Мьянме во время протестов погибли 38 человек

Еще около 80 пострадали при разгоне, сообщает местная правоохранительная организация
Источник:kp.ru
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Улицы Янгона после ночных протестов

Фото: REUTERS

При подавлении силами безопасности протестных акций против государственного переворота, прошедших в нескольких городах Мьянмы в воскресенье, 14 марта, погибли 38 человек, около 80 пострадали, сообщает Ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы (АППЗ) на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале февраля в Мьянме произошел госпереворот. Местные военные объявили, что в стране на год вводится режим чрезвычайного положения, а руководить государством в этот период будет главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлаин. До этого были задержаны действующий президент и глава правительства страны.