В Мьянме во время протестов погибли 38 человек

Улицы Янгона после ночных протестов Фото: REUTERS

При подавлении силами безопасности протестных акций против государственного переворота, прошедших в нескольких городах Мьянмы в воскресенье, 14 марта, погибли 38 человек, около 80 пострадали, сообщает Ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы (АППЗ) на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале февраля в Мьянме произошел госпереворот. Местные военные объявили, что в стране на год вводится режим чрезвычайного положения, а руководить государством в этот период будет главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлаин. До этого были задержаны действующий президент и глава правительства страны.