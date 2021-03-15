Канье Уэст получил «Грэмми – 2021» за лучший христианский альбом

Американский рэпер Канье Уэст получил премию «Грэмми – 2021» за «Лучший христианский альбом» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 14 марта, в Лос-Анджелесе проходит церемония награждения победителей премии «Грэмми», учрежденной Академией звукозаписи США.

Американский рэпер Канье Уэст получил премию «Грэмми – 2021» за «Лучший христианский альбом», об этом сообщается на официальной странице организаторов мероприятия в Twitter. Победу ему принес альбом под названием Jesus Is King.

Награда в номинации «Лучшая современная христианская музыка» досталась его соотечественнице, исполнительнице в стиле кантри Долли Партон, которая в прошлом году стала особенно популярной благодаря своему вкладу в борьбу с пандемией. Певица активно пропагандировала вакцинацию и даже пожертвовала компании Moderna миллион долларов на разработку вакцины.

Напомним, как писал сайт kp.ru,ранее стало известно, что премию за лучший ремикс получил диджей и музыкальный продюсер из Казахстана Imanbek, полное имя которого Иманбек Зейкенов.