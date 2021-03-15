С 15 марта Россия вводит экспортные пошлины на кукурузу и ячмень

Россия вводит экспортные пошлины на кукурузу и ячмень Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С понедельника, 15 марта, Россия вводит новые повышенные экспортные пошлины на кукурузу и ячмень. С этого дня пошлина на кукурузу будет составлять 25 евро за тонну, а на ячмень – 10 евро за тонну.

Такие ставки распространяется на продукцию, вывозимую из страны за пределы Таможенного союза, и будут действовать до 1 июня, а со следующего дня (2 июня) заработает механизм плавающей пошлины. Это означает, что пошлина на экспорт кукурузы и ячменя из России будет взиматься при достижении цены на бирже в размере 185 долларов за тонну и составит 70% от разницы между этой суммой и ценой контракта, передает ТАСС.

Ранее с 15 февраля в России начала действовать пошлина на вывоз пшеницы, до первого дня весны она составляла 25 за тонну, а с 1 марта была повышена вдвое, до 50 евро за тонну.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце января премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышении экспортных пошлин на некоторые зерновые культуры. В правительстве считают, что такое решение позволит стабилизировать цены на эту продукцию на внутреннем рынке.