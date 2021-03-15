Билли Айлиш получила «Грэмми – 2021» за саундтрек к фильму о Бонде

Американская исполнительница Билли Айлиш завоевала премию «Грэмми» Фото: REUTERS

Американская певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми – 2021» в номинации «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа». Об этом сообщается на официальной странице организаторов мероприятия в Twitter.

Победу исполнительнице принесла композиция No time to die, которая стала саундтреком к последнему фильму о супер-агенте британской разведки Джеймсе Бонде. Заключительная часть бондианы, как ожидается, выйдет на большие экраны в октябре 2021 года.

Отмечается, что свой триумф Билли Айлиш разделила с братом и музыкальным партнером Финнеасом О'Коннеллом. За победу в этой категории с ними боролись Tейлор Свифт, номинированная за трек к мюзиклу «Кошки», британская певицу Синтия Эриво с песней к фильму «Гарриет», а также композиторы Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 14 марта, в Лос-Анджелесе проходит церемония награждения победителей премии «Грэмми», учрежденной Академией звукозаписи США. Ранее стало известно, что премию за лучший ремикс получил диджей и музыкальный продюсер из Казахстана Imanbek, полное имя которого Иманбек Зейкенов.