Девятилетняя дочь Бейонсе получила премию "Грэмми - 2021" за клип, в котором снялась вместе с мамой

Блю Айви Картер стала самой юной обладательницей премии «Грэмми» Фото: Кадр видео

Девятилетняя дочь популярной певицы Бейонсе и рэпера Шона Кори Картера, боле известного под сценическим псевдонимом «Джей-Зи», получила премию «Грэмми – 2021» в номинации «Лучший музыкальный клип» за клип Brown Skin Girl, в котором снялась вместе с мамой. Об этом сообщается на официальной странице организаторов мероприятия в Twitter.

Блю Айви Картер таким образом стала одной из самых молодых обладательниц этой престижной награды. В песне, название которой можно перевести как «Девочка с темной кожей», у нее есть своя вокальная партия, которой начинается и заканчивается композиция.

Песня была написана, когда Блю Айви было всего семь лет, и этот трек уже принес дочери исполнительницы множество наград, включая две премии Soul Train Music Awards, премию BET и премию NAACP Image.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 14 марта, в Лос-Анджелесе проходит церемония награждения победителей премии «Грэмми», учрежденной Академией звукозаписи США. Ранее стало известно, что премию за лучший ремикс получил диджей и музыкальный продюсер из Казахстана Imanbek, полное имя которого Иманбек Зейкенов.