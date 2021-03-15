Меган Пити получила «Грэмми – 2021» в категории «Лучший новый исполнитель»

Американская рэп-исполнительница Меган Пити знакома слушателям как Megan Thee Stallion Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на понедельник, 15 марта, в Лос-Анджелесе продолжается 63-я церемония награждения победителей премии «Грэмми», учрежденной Академией звукозаписи США. Музыкальное мероприятие из-за пандемии коронавируса проходит в ограниченном режиме, трансляцию ведет телеканал CBS.

В категории «Лучший новый исполнитель» премию «Грэмми – 2021» получила американская рэп-исполнительница Меган Пити, более знакомая поклонникам этой музыки как Megan Thee Stallion. За победу в номинации с ней боролись кантри-певица Ингрид Эндресс, инди-рок-музыкант Фиби Бриджес, актриса и певица Ноа Сайрус, рэперы Джейн Чика Ораника (сценический псевдоним Chika) и Дэниэл Фэррис (D Smoke), а также канадский диджей Луис Селестин (Kaytranada).

В номинации «Лучшая песня года» победила композиция I Can't Breathe, которую исполняет американская певица H.E.R.

Напомним, как писал сайт kp.ru, премию за лучший ремикс получил диджей и музыкальный продюсер из Казахстана Imanbek, полное имя которого Иманбек Зейкенов.