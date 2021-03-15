Турция обвинила Сирию в ударах по объектам в провинции Алеппо

Ракетным обстрелам подверглись два населенных пункта в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на понедельник, 15 марта, в результате ракетных обстрелов уничтожены несколько бензовозов с сирийской нефтью в северной части провинции Алеппо, обстрелу также подверглись склады с нефтепродуктами в двух пограничных селениях – Хамран и Тархиб, расположенных близ границы с Турцией, передает телеканал Al-Hadath.

По его данным, есть погибшие и раненые, их число пока неизвестно. Причем жертвы и пострадавшие, как утверждает канал, – боевики вооруженных формирований так называемой «сирийской оппозиции», которую поддерживает Анкара.

Турецкое министерство обороны уже выступило с заявлением, в котором ведомство обвинило в этих ударах правительственные силы САР, сообщает агентство Anadolu. По версии Минобороны Турции, ракеты были запущены с территории аэродрома Квайрес, а снаряды якобы разорвались в городах Джараблус и Эль-Баб. Anadolu также извещает, что Анкара уведомила Россию о необходимости не допускать подобных атак со стороны Сирии.