Налоговый вычет за фитнес предложили распространить на детей

Налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги предложили распространить на детей. Фото: Сергей Бобылев/ТАСC

Депутаты Госдумы предложили распространить социальный налоговый вычет по НДФЛ (налог на доходы физических лиц) за занятия фитнесом и на детей. То есть, взрослые любители физкультуры смогут возвращать часть потраченных на услуги спортивно-оздоровительных организаций денег не только за себя, но и за несовершеннолетних членов семьи, если они ходят на фитнес или занимаются в спортивных секциях.

В нижней палате российского парламента уже подготовили ко второму чтению соответствующую поправку в законопроект о социальном налоговом вычете ко второму чтению, сообщает «Парламентская газета». Документ предусматривает вычет 13% от расходов на спортивные занятия, если сумма трат не превышает 120 тысяч рублей за налоговый период. Максимальный размер вычета составит 15,6 тысяч рублей.

Как пояснил изданию один из авторов этой инициативы, член думского комитета по бюджету и налогам Валерий Скруг, главная цель такого бонуса налогоплательщикам – популяризация здорового образа жизни.

«Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей», - подчеркнул парламентарий.