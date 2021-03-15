H.E.R. получила "Грэмми" за песню, посвящённую Джорджу Флойду

Американская певица H.E.R. завоевала премию "Грэмми" за композицию "I can't breathe" в номинации "Лучшая песня года", сообщает CBS News.

Песня вышла 19 июня 2020 года и посвящена смерти Джорджа Флойда, которого 25 мая при задержании убил полицейский в Миннеаполисе. Его арестовали по обвинению в расплате фальшивой 20-долларовой купюрой. Полицейский Дерек Шовин почти восемь минут давил коленом на шею Флойда, который уже был в наручниках. Флойд много раз повторил фразу "Я не могу дышать", а затем перестал двигаться. Прибывшие врачи не смогли ему помочь.

Смерть Джорджа Флойда спровоцировала волну протестов против полицейского насилия во всех штатах США, а затем и в других странах. Многие из протестных акций перешли в беспорядки с грабежами, поджогами и погромами.