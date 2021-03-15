Российский поисковик предустановят на всех новых гаджетах в РФ с 1 июля 2021 года

На всех новых гаджетах в РФ предустановят поисковик российского производства Фото: Иван Макеев

Поисковик отечественного производства по умолчанию будет предустановлен на всех гаджетах в РФ с 1 июля 2021 года. Как уточнили в пресс-службе Минцифры РФ, какой именно поисковик войдет в перечень приложения для предустановки, определит кабмин.

- С 1 июля 2021 года пользователям будет обеспечена возможность использования российской поисковой системы по умолчанию. Порядок определения поисковой системы будет установлен постановлением правительства, — приводит слова пресс-службы РИА Новости.

В ведомстве отметили, что предустановка ПО на смартфонах, smart TV, компьютерах и ноутбуках направлена на импортозамещение. Это позволит сбалансировать условия конкуренции между российскими и зарубежными приложениями.

В начале года правительство России утвердило список приложений для предустановки на новые телефоны, компьютеры и "умные" телевизоры. В него вошли голосовой помощник «Маруся», ICQ, «Госуслуги» и еще полтора десятка российских сервисов.