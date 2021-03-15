Минздрав назвал приоритетную группу россиян для вакцинации от COVID-19

Минздрав РФ назвал вакцинацию граждан от 60 лет своим приоритетом Фото: Олег ЗОЛОТО

Вакцинация россиян в возрасте от 60 лет является приоритетом для Министерства здравоохранения РФ, рассказали в пресс-службе ведомства. Это связано с тем, что пожилые люди чаще страдают от тяжелого течения коронавирусной инфекции. Также у них высок риск развития осложнений.

- Мы рекомендуем гражданам старше 60 лет, а также лицам, имеющим хронические заболевания, не откладывая привиться от новой коронавирусной инфекции, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Ранее глава отдела центра Гамалеи, профессор Александр Бутенко дал рекомендации пожилым жителям России перед вакцинацией от коронавирусной инфекции. Специалист посоветовал сдать тест на РНК. В случае отрицательного результата можно смело идти на прививку. Бутенко добавил, что сейчас препарат "Спутник V" настолько отрегулирован, что среди его знакомых пожилых людей нет никаких претензий к вакцине.