Минтуризм Израиля обсуждает с Россией признание сертификатов о вакцинации Фото: REUTERS

Минтуризм Израиля обсуждает с российской стороной возможность взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил глава департамента министерства туризма Израиля в России и СНГ Владимир Шкляр в ходе пресс-конференции.

- Для Израиля очень важны российские туристы. Без сомнений, когда идут обсуждения признания сертификатов, речь идет и о России. Наше государство рассчитывает летом возобновить прием туристов из других стран. Возможно, в июле туристы уже начнут приезжать в Израиль, мы очень на это надеемся, - рассказал Владимир Шкляр.

Как накануне писал сайт kp.ru, Минздрав Израиля сообщил, что для пересечения границы с Россией необходимо иметь справки об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию или подтверждение перенесенной инфекции. Российские справки о вакцинации Израиль не признает, поскольку российские вакцины пока что не сертифицированы ни американским, ни европейским регуляторами.