Песков: Путин и Лукашенко обсуждали кандидатов на пост госсекретаря Союзного государства

Песков рассказал о выборе кандидатуры госсекретаря Союзного государства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко обсуждали кандидатуру нового госсекретаря Союзного государства, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он не стал уточнять, кого именно обсуждали главы государств.

- Действительно, президенты Путин и Лукашенко обсуждали кандидатуру соответствующую. Я не буду говорить, какую. Пока в планах высшего госсовета, пока в обозримых планах пока еще не назначено. Будет своевременно объявлено о принятом решении, - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, в пятницу, 12 марта, действующий госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота заявил, что в течение предстоящей недели планирует покинуть пост. Он также заявил, что кандидатуры на его должность пока рассматриваются и будут озвучены позже.

По договору 1999 года о создании Союзного государства Россия и Белоруссия назначить на должность госсекретаря и освободить от неё может только Высший Государственный Совет. В него входят главы государств и правительств, а также руководители палат парламентов государств-участников. Представить кандидата на должность госсекретаря должен председатель Совета министров.