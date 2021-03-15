Мишустин назвал недопустимыми отравления детей в школьных столовых Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава российского правительства Михаил Мишустин назвал недопустимыми случаи отравления детей в столовых в школах страны. Во всех школьных столовых в каждом регионе страны еда должна быть качественной и здоровой, подчеркнул премьер-министр в понедельник, 15 марта, на совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что считает родителей наиболее объективными и независимыми контролерами качества питания в школьных столовых.

- В барнаульской школе, где мы были, родители принимают участие в контроле за организацией питания. Это положительный опыт, такое надо ввести и в других учебных учреждениях. Они лучше всех понимают, что нужно их детям, что будет им на пользу, - сказал глава правительства.

Он потребовал от своего заместителя Татьяны Голиковой доложить о принимаемых мерах в данной области, поручив ей держать ситуацию на контроле. Мишустин также обратил внимание губернаторов на эту проблему.

Напомним, 2 марта глава кабмина России прибыл в Барнаул с рабочим визитом. Там он первым делом посетил школу №53, где пообедал в столовой и проконтролировал реализацию поручения президента страны по обеспечению горячим питанием школьников.