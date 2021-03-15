Четверо подростков погибли, 15-летний водитель пострадал в ДТП в Армении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страшная авария произошла в минувшее воскресенье на автомобильной трассе Ереван-Гюмри в Армении. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четверо подростков, еще один серьезно пострадал. Об этом в понедельник, 15 марта, пишет издание Sputnik Армения, ссылаясь на сообщение местной полиции.

Вчера, 14 марта, примерно в 19:00 по местному времени на 67-м километре дороги Ереван-Гюмри автомобиль Opel вылетел за пределы проезжей части. Машина, за рулем которой находился 15-летний подросток, врезалась в валуны и опрокинулась на бок.

В результате аварии двое 15-летних пассажиров автомобиля погибли на месте, еще троих, в том числе и несовершеннолетнего водителя, доставили в медицинское учреждение. Госпитализированные пассажиры скончались в больнице, а водителю в настоящее время оказывают помощь медики.

Сообщается, что правоохранительные органы уже начали расследование по данному факту.