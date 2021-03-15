Facebook будет помечать посты с дезинформацией о вакцинах

Социальная сеть Facebook начнёт помечать посты о вакцинах с целью борьбы с дезинформацией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Facebook сообщили, что социальная сеть начнёт помечать посты о вакцинах для борьбы с дезинформацией, сообщает Reuters.

- Мы продолжаем наращивать наши усилия по борьбе с дезинформацией о вакцинах от COVID-19 за счет добавления меток на посты в Facebook и Instagram, в которых обсуждаются вакцины, - сказано в заявлении компании.

Также отмечается, что метки будут содержать информацию от Всемирной организации здравоохранения. В том числе будут приведены данные о проверках вакцины на безопасность и эффективность.

Метки к постам будут использовать во всех странах, где используется Facebook. Информация в них будет размещена на английском, арабском, индонезийском, испанском, португальском и французском языках. В дальнейшем их переведут на другие языки.

В компании также отметили, что в Instagram будет для всех стран создан информационный центр по вопросам коронавируса. В нём будут содержаться данные о вирусе от местных органов здравоохранения и от Всемирной организации здравоохранения. В Instagram также появятся новые стикеры в поддержку идеи вакцинации.