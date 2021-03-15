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В мире15 марта 2021 15:32

Израиль возобновит авиасообщение со всеми странами 16 марта 2021 года

Минздрав страны может отменить любой рейс, если посчитает его опасным для здоровья граждан
Антон Беспамятных
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Израиль откроет авиасообщение по всем направлениям 16 марта 2021 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 16 марта 2021 года Израиль возобновит авиасообщение по всем направлениям, передает пресс-служба израильского МИД.

- Начиная с завтрашнего дня отменяются ограничения на количество направлений пассажирских авиперевозок в Израиль и из Израиля. Полеты можно выполнять из любого пункта назначения. Количество прибывающих рейсов будет ограничено в соответствии с квотой 3000 человек в день, правилами социального дистанцирования и проведением тестов в аэропорту, — гласит сообщение пресс-службы ведомства.

При этом минздрав Израиля сохраняет за собой право отменить любой рейс, если в ведомстве посчитают, что он может угрожать здоровью граждан.

В середине февраля Россия возобновила авиасообщение с Арменией и Азербайджаном. Авиакомпании каждой страны получили возможность совершать по два рейса в неделю по маршруту Москва - Баку и по четыре по маршруту Москва - Ереван.