Израиль возобновит авиасообщение со всеми странами 16 марта 2021 года

Израиль откроет авиасообщение по всем направлениям 16 марта 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 16 марта 2021 года Израиль возобновит авиасообщение по всем направлениям, передает пресс-служба израильского МИД.

- Начиная с завтрашнего дня отменяются ограничения на количество направлений пассажирских авиперевозок в Израиль и из Израиля. Полеты можно выполнять из любого пункта назначения. Количество прибывающих рейсов будет ограничено в соответствии с квотой 3000 человек в день, правилами социального дистанцирования и проведением тестов в аэропорту, — гласит сообщение пресс-службы ведомства.

При этом минздрав Израиля сохраняет за собой право отменить любой рейс, если в ведомстве посчитают, что он может угрожать здоровью граждан.

В середине февраля Россия возобновила авиасообщение с Арменией и Азербайджаном. Авиакомпании каждой страны получили возможность совершать по два рейса в неделю по маршруту Москва - Баку и по четыре по маршруту Москва - Ереван.