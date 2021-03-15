Чедвик Боузман посмертно номинирован на "Оскар"

Чедвик Боузман Фото: кадр из фильма

Чедвик Боузман посмертно номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». Номинантов объявили во время трансляции, которую ведут на сайте Американской академии киноискусств.

В фильме, основанном на одноименной автобиографической пьесе Огаста Уилсона, рассказывается о певице Ма Рейни (Виола Дэвис), которую называли «матерью блюза», и ее разногласиях с амбициозным трубачом Леви (Чедвик Боузман) и менеджерами.

Кроме того, номинатами в категории «лучший актер» стали Энтони Хопкинс, Риз Ахмед, Гари Олдман, Стивен Ян. Виола Дэвис, Андра Дэй, Ванесса Кирби, Фрэнсис Макдорманд и Кэри Маллиган номинированы на «Оскар» в категории «Лучшая актриса».

93-я церемония вручения премии за заслуги в области кинематографа состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе.

Напомним, Чедвик Боузман скончался в возрасте 43 лет от рака в августе 2020 года.