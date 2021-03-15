Гериатр Минздрава РФ: коронавирус может запускать процессы старения Фото: Иван МАКЕЕВ

Течение коронавирусной инфекции становится тяжелее с возрастом, а сам COVID-19, возможно, запускает процессы старения. Об этом рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Эксперт сообщила, что некоторые ученые называют коронавирус болезнью старения из-за двух основных причин.

«Один - это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод… состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации», - заявила специалист в ходе VI международной онлайн-конференции «COVID-19. Российский и международный опыт».

Ткачева указала на то, что помимо основных симптомов коронавируса, среди которых кашель, одышка, лихорадка, у пожилых людей возможен еще делирий, который должен быть в списке симптомов, оцениваемых при госпитализации и амбулаторном осмотре.