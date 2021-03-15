Сирийские силовики предотвратили тройной теракт в Дамаске Фото: REUTERS

Сирийский спецслужбы сегодня предотвратили тройной теракт на территории Дамаска. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает государственное агентство САНА, ссылаясь на свои источники в местных правоохранительных органах.

Сообщается, что в столице Сирии силовики смогли предотвратить террористический акт с применением нательных поясов со взрывчаткой. Какие именно объекты хотели взорвать террористы, пока что не известно. В ходе спецоперации задержали трех террористов. В настоящее время правоохранители готовятся к задержанию еще трех.

По данным источника агентства, теракт удалось предотвратить благодаря оперативной работе в координации с бдительными жителя пригорода Дамаска.

Как ранее писал сайт kp.ru, по словам первого замглавы комитета российского Госдумы по обороне Андрея Красова, за время вооружённого конфликта на территории Сирии погибли 122 военнослужащих из России.