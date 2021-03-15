МИД РФ: никакие стратегии Украины по Крыму не вернут доверие жителей полуострова

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никакие стратегии Киева в отношении Крыма не смогут вернуть Украине доверие жителей полуострова. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, усилия Киева по возвращению Крыма и Севастополя, которые включают санкции и водную блокаду являются нелегитимными, и могут восприниматься только, как угроза агрессии против субъектов России, поэтому не способны вернуть доверие жителей полуострова к украинским властям.

Захарова указала на последние высказывания главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который заявил о трех «опорах» для политики «возвращения» Крыма и Севастополя.

«Речь идет о новой стратегии "деоккупации" … Можно с уверенностью сказать, что на таких шатких "опорах" долго не устоишь. Никакие "стратегии" по работе исподтишка против крымских жителей, включая санкции и водную блокаду, не способны вернуть их доверие», - подчеркнула представитель МИД РФ.

Дипломат заявила, Москва призывает Киев уважать законный выбор жителей Крыма и соблюдать территориальную целостность России.