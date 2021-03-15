Диетолог объяснила, в каком случае пост вредит здоровью

Диетолог объяснила, когда пост может навредить здоровью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неправильное соблюдение Великого поста может существенно навредить здоровью Об этом рассказала диетолог Елена Тихомирова.

По ее словам, даже во время поста из организма нельзя полностью вычеркивать белковые продукты. Врач советует заменить продукты, содержащие животный белок, пищей, богатой растительными белками. Но оставлять в рационе одни углеводы точно не стоит.

- Организм на 40 дней обделен по важным белковым продуктам, если человек эти белковые продукты будет замещать повышенным количеством углеводов, будет есть много каш, макарон, картошки, растительного масла, постного масла, то он наберет огромное количество лишних килограммов, - рассказала диетолог в интервью телеканалу "Звезда".

Она также добавила, что пост это, в первую очередь, духовное удержание, а то что находится на столе уже вторично. Поэтому здесь важно правильно составить рацион, чтобы не навредить своему здоровью. Он должен включать в себя овощи, сложные углеводы, бобовые в небольшом количестве. В таком случае пост даже пойдет на пользу: уменьшится жировая масса, уйдет лишняя отечность, снизится вес, нормализуется артериальное давление.

Тем не менее некоторым категориям населения не стоит ограничивать себя в питании даже во время поста. Это дети и подростки, у которых активно растет тело, беременные женщины, люди, которые находятся в острой фазе заболевания или при обострении хронических болезней.